Bashir K. hoort straf niet vandaag, rechtbank heropent onderzoek

HAARLEM - De rechtbank Noord-Holland heeft vandaag het onderzoek in de strafzaak tegen de 45-jarige Haarlemmer Bashir K. heropend. Reden voor de heropening is dat er, volgens de officier van justitie, nieuwe informatie aan het licht is gekomen die relevant kan zijn voor de zaak.

K. wordt ervan verdacht zijn zwangere echtgenote en haar ongeboren kind van het leven te hebben beroofd. Daarna zou hij hun flat aan de Rudolf Steinerstraat in brand hebben gestoken. Twee weken geleden is deze zaak inhoudelijk behandeld en vandaag zou de rechtbank eigenlijk uitspraak doen. Maar de officier van justitie heeft gevraagd het onderzoek te heropenen.

De mobiele telefoons van de verdachte, die in beslag waren genomen, zijn vorige week toch gekraakt door de politie. Eerder was dat nog niet gelukt. De officier van justitie denkt dat de gegevens in de telefoons van belang kunnen zijn voor de strafzaak en wil extra tijd om de gegevens op de telefoons nader te onderzoeken. De advocaat van de K. heeft zich daartegen verzet.

Wurging en brandstichting

Op 11 september 2019 explodeerde de flatwoning en brak er brand uit. Bijna 50 omliggende woningen moesten worden ontruimd. K., bewoner van de flat, werd later die nacht opgepakt. Hij had brandwonden en rook sterk naar brand en bleek op de avond van de explosie benzine te hebben getankt in Cruquius. De brandstof nam hij daarna mee naar huis om zijn vrouw en de woning in brand te steken, aldus het Openbaar Ministerie.

Een dag later werd de vrouw van Bashir K. dood uit de woning gehaald. Pas een paar weken later kon haar identiteit worden vastgesteld. Bij de sectie bleek dat de vrouw om het leven was gebracht door geweld aan haar hals en al was overleden voordat de brand uitbrak. Ook was een brandbare stof op haar lichaam gevonden.

Ten tijde van de brand zelf lagen de drie jonge kinderen van het stel te slapen in de taxi van Bashir die een stukje verderop stond geparkeerd.

Tegen de man is een gevangenisstraf van 20 jaar geëist. De zaak zal over drie maanden worden vervolgd.