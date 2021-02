Initiatiefnemer coronaprotest op Roode Steen hoeft geen dwangsom te betalen

De Hoornse burgemeester Jan Nieuwenburg legde de vrouw eerder een dwangsom op van 10.000 euro voor het organiseren van het evenement. De bijeenkomst was in strijd met de huidige coronamaatregelen, waarin wordt opgeroepen om niet met te veel mensen bij elkaar te komen. Ook had de vrouw geen vergunning aangevraagd bij de gemeente, wat het tot een illegaal protest maakte.

Eerder vonden in Amsterdam, Rotterdam en afgelopen zondag in Apeldoorn soortgelijke evenementen plaats. Vooral die in Amsterdam op het Museumplein liepen uit de hand, waar de Mobiele Eenheid in moest grijpen en met onder meer waterkanonnen het plein schoon veegde. Soortgelijke taferelen in Hoorn wilde burgemeester Jan Nieuwenburg voorkomen.

Rustige demonstratie

Gemeente Hoorn benaderde de vrouw eerder al om haar geplande evenement op Facebook te annuleren, maar dat weigerde zij. Dit blijkt uit de brief die de gemeente stuurde naar de organisator. Uiteindelijk werd het evenement voor aanvang afgelast, maar enkele mensen meldden zich zondag toch op de Roode Steen.

De bijeenkomst van de demonstranten verliep rustig. De politie en ook Mobiele Eenheid waren aanwezig om de boel in de gaten te houden en gingen in gesprek met enkele van de aanwezigen. Net als de meeste demonstranten vertrok ook de Mobiele Eenheid na ongeveer een half uur. Er is niemand aangehouden bij de bijeenkomst.