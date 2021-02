Hilversum komt nog deze maand met voorstel tot zelfbewoningsplicht

HILVERSUM - Hilversum komt nog deze maand met een voorstel om kopers van nieuwbouwwoningen te verplichten voor een paar jaar eerst zelf in hun gloednieuwe woning te wonen. De gemeente wil daarmee beleggers op de woningmarkt weren en er voor zorgen dat nieuwe koopwoningen niet meteen voor torenhoge bedragen doorverhuurd worden.

De zelfbewoningsplicht moet een van de maatregelen worden waarmee Hilversum de lokale woningmarkt 'open' kan houden voor Hilversumse starters en andere woningzoekenden. De woningmarkt zit nu vast, wat het voor Hilversummers moeilijk maakt om een huis te vinden in het dorp. Dat nieuwbouwwoningen dan worden opgekocht door speculanten om vervolgens voor flinke bedragen weer worden verhuurd, helpt dan allesbehalve mee. Een zelfbewoningsplicht kan dat voorkomen en kan van kopers van een nieuwbouwwoning eisen dat ze er eerst minimaal drie jaar zelf wonen.

Er wordt al veel langer gesproken over een zelfbewoningsplicht om dat probleem op te lossen, maar tot nu toe ligt er nog steeds geen plan. De noodzaak van een zelfbewoningsplicht werd vorige maand nog eens pijnlijk duidelijk toen bleek dat pas opgeleverde nieuwbouwwoningen op het Lucentterrein door hun nieuwe eigenaren alweer te huur gezet waren. De huurprijzen liegen er niet om: ze variëren van 2.250 tot 3.000 euro per maand en dat is dan nog exclusief alle bijkomende kosten voor bijvoorbeeld water en licht.