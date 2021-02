Amsterdam ook komende vier jaar topsportlocatie

AMSTERDAM - Topsport Amsterdam is door het NOC-NSF aangewezen als één van de vijf TeamNL Centra. Dit betekent dat de komende vier jaar zo'n 265 topsporters Amsterdam als thuisbasis hebben.

Dagelijks zullen de sporters op diverse locaties in de omgeving van Amsterdam trainen. Topsport Amsterdam verzorgt 18 topsportprogramma's voor onder andere basketbal, honkbal, roeien en zwemmen.

Frank Thewessem en Maurits Hendriks over het TeamNL centrum in Amsterdam - NH Nieuws

Quote

Vanaf 2009 is Amsterdam aangewezen als topsportlocatie namens het NOC-NSF. Directeur Maurits Hendriks: "Het netwerk van Topsport Amsterdam als Home of TeamNL, met contacten met bijvoorbeeld onderwijsinstellingen en medische voorzieningen, is cruciaal voor de ontwikkeling van jonge topsporters.”