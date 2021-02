Buurtboekenkast geveld door explosief tijdens avondklok: "Meer dan vandalisme"

AMSTERDAM - Zaterdagavond rond kwart over tien, tijdens de avondklok, worden de omwonenden van het Westerpark opgeschrikt door een enorme knal. De explosie vindt plaats in een fietstunnel naar de Spaarndammerbuurt. Als bewoners gaan kijken, zien ze dat hun geliefde buurtboekenkast is opgeblazen.

"Het was echt een ongelofelijk harde knal. We keken uit het raam en zagen de boekenkast in de brand staan", vertellen twee jonge dames die tegenover de tunnel wonen. “We zagen mensen naar buiten komen om te brand te blussen. Het was één grote ravage, overal lagen verbrande boeken”, vertellen ze.

Buurtfunctie

De boekenkast werd volop gebruikt door jong en oud. "Vooral nu de bibliotheken gesloten zijn, is dit een goede manier om aan boeken te komen. Maar het had ook belangrijke buurtfunctie, het was van iedereen", vertelt een vrouw die vaak door de tunnel fietst.