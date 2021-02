Corona-uitbraak in verpleeghuis Torenerf: 21 bewoners besmet

De eerste besmetting werd vastgesteld bij een bewoner van de afdeling intramurale zorg. Daarna besloot zorgaanbieder Zorgcirkel de andere bewoners te testen.

Alle bewoners die positief zijn getest, worden in isolatie verzorgd op hun eigen kamer door zorgmedewerkers die extra beschermingsmiddelen dragen. "Wat hadden we het graag anders gewild voor de mensen die op Torenerf wonen en hun naasten. We leven met hen mee", zegt Annemarie Thijs, regiodirecteur Zaanstreek bij zorginstelling De Zorgcirkel. "Onze focus ligt nu op het voorkomen van verdere verspreiding van het virus en het bieden van de beste zorg voor bewoners."

De uitbraak is des te schrijnender, omdat het afgelopen weekend het vaccineren van de bewoners gepland stond. Niet-besmette bewoners hebben wel hun prik gehad, meldt de zorginstelling. Over enkele weken krijgen zij hun tweede prik.