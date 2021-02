Basisscholen twijfelen: 'liever wachten met opengaan tot na de krokusvakantie'

IJMOND - Op maandag 8 februari gaan basisscholen en de kinderopvang weer open, zo werd gisteravond officieus bekend gemaakt. Hoewel de meeste ouders en leerlingen blij zijn met dit nieuws, zijn er nog veel zorgen bij de onderwijsbond over de veiligheid van leraren. Veel leraren in de IJmond delen die zorgen. Zij hadden liever de schooldeuren pas na de krokusvakantie weer open gezien.

Basisschool Origon in IJmuiden - Google Streetview

Op basisschool De Origon in IJmuiden zijn ze enorm blij voor de kinderen dat ze volgende week waarschijnlijk weer naar school mogen. Maar het zorgt nog wel voor onrust onder de leraren dat de volledige informatie over het opengaan van de scholen morgen pas officiëel bekend wordt, zo vertelt directeur Manja Dobbe. Suzanne Pauw, directeur van basisschool De Vlinder in Heemskerk, houdt nog rekening met de mogelijkheid dat de scholen volgende week niet opengaan. "Het kan ook alleen een advies zijn, we weten niet zeker of het ook daadwerkelijk wordt overgenomen", stelt Pauw. "We zullen moeten afwachten tot de persconferentie van morgenavond." Reacties peilen De Vlinder is samen met 21 andere basisscholen onderdeel van Stichting Tabijn. De Origon hoort bij Atlant Basisonderwijs, waar in totaal 10 scholen onder vallen. Bij allebei de scholen stellen de betreffende besturen pas na de persconferentie de richtlijnen en protocollen op. Wel hebben beide directeuren vanochtend al overleg gehad met hun team om de reacties te peilen.

"Een van de vragen die naar boven kwam tijdens het teamoverleg vanochtend, ging over de quarantaine-aanpak bij leerlingen", vertelt Dobbe van De Origon. "Wanneer een kind corona heeft moet straks waarschijnlijk de hele klas in quarantaine, met als gevolg dat je straks als leraar continu moet schakelen tussen fysiek en online lesgeven. Hoe moet je dat voor elkaar krijgen als leraar?" Mantelzorger Ook maakten veel leraren tijdens het overleg zich zorgen over zichzelf of hun familie. "Een aantal van onze leraren zijn mantelzorger voor hun hoogbejaarde of kwetsbare ouders en zijn bang om besmet te raken als de scholen weer opengaan", zegt Dobbe. Bij Pauw op school sprak een lerares die kampt met longklachten haar zorgen uit. En ook bij De Vlinder zijn enkele leraren bang voor de mogelijke gevolgen voor hun ouders.

John Keunen is voorzitter van de raad van bestuur van de Stichting Fedra, die met 11 basisscholen ruim vertegenwoordigd is in de IJmond. Ook hij is er niet van overtuigd dat het opengaan van de scholen een gewenste beslissing is. "Als stichting staan we voor goed onderwijs, dat is ons primaire doel. Maar het besluit zoals het er nu ligt, brengt ons in tweestrijd, want we hebben ook een verantwoordelijkheid naar ons personeel toe. En daar wringt voor ons de schoen."

Basisschool De Vlinder in Heemskerk - Eigen beeld

Die angst voor hun eigen gezondheid herkent Keunen ook bij de leraren op zijn scholen. "Vooral bij oudere leerkrachten die meer risico lopen, maar niet zijn gevaccineerd. Die hadden liever eerst een vaccinatie gehad voordat de scholen weer opengaan. Maar ook leraren die zwanger zijn of wier partner zwanger is, zijn niet gerust op deze beslissing." Britse variant "Hadden we uit veiligheidsoverwegingen de sluiting van de scholen niet beter nog even kunnen doortrekken tot na de krokusvakantie?" vraagt Pauw zich af. "Voor kinderen en ouders is het uiteraard fijn dat de scholen weer opengaan. Mijn voorkeur was geweest om dit nog even door te zetten, en dan na de vakantie met iets meer kennis over de Britse variant met een frisse start echt van start te gaan."

Quote "Leraren blijven bang voor het onzichtbare gevaar" Manja Dobbe, directeur basisschool De Origon in ijmuiden

Keunen sluit zich aan bij Pauw. Een extra maand geen fysiek onderwijs zou ook volgens hem hebben gescheeld. "In die periode had er meer duidelijkheid kunnen zijn over de Britse mutatie en hadden we meer zicht gehad op de besmettingscijfers", aldus Keunen. "Dat was simpelweg prettiger geweest voor ons onderwijzend personeel."

Ouders Een ander probleem waar Dobbe al eerder tegenaan liep, is de houding van ouders ten opzichte van de beslisboom, waarmee kan worden bepaald of een kind naar de kinderopvang of school mag. "Voorheen werd er door ouders soms laconiek gereageerd op de beslisboom en werden kinderen ondanks symptomen gewoon naar school gestuurd." "Daarnaast zijn er kinderen in de bovenbouw van wie de ouders tot nu toe weigerden om ze een coronatest te laten ondergaan", vervolgt Dobbe. "Wij kunnen ouders waarschijnlijk niet daartoe dwingen. Hoe waarborgen we dan alsnog de veiligheid van onze leerlingen en leraren?” Keunen ziet daarin ook een dilemma, want hierdoor moeten leraren zich bezig gaan houden met medische zaken in plaats van onderwijszaken. “Je loopt ongetwijfeld aan tegen ouders die hun kinderen niet willen onderwerpen aan sneltesten en dat kan uitmonden in lastige kwesties, waarmee leraren niet gewend zijn om te gaan”, stelt Keunen. Onzichtbare gevaar Voor nu blijft het afwachten wat morgenavond tijdens de persconferentie exact zal worden gezegd over het opengaan van de scholen. "Hoewel het absoluut fijn is voor de leerlingen, blijven leraren bang voor het onzichtbare gevaar”, zegt Dobbe. "De tijd zal het leren."