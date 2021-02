Telstar-directeur De Waard wil ondanks corona de sportieve ambities behouden

"Zorgen is een groot woord, maar het is niet zo dat het financieel crescendo gaat. Dat is overigens geen exclusief dossier voor Telstar", vervolgt de Waard. De Waard zit dus niet met de handen in het haar, maar het is absoluut geen makkelijk periode voor Telstar. Een paar maanden terug werd Buko als hoofdsponsor vastgelegd. "Dat is heel fijn daar zijn wij ze zeer erkentelijk voor.