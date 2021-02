Staatsbosbeheer heeft te weinig geld voor onderhoud, verloedering ligt op de loer

"Deze planten zijn nu vrij hoog. Dat hebben we nu zo'n anderhalf jaar niet kunnen maaien vanwege te weinig financiering", vertelt Anne Voorbergen, boswachter in de Venneperhout bij Nieuw-Vennep. Volgens haar ziet het er nu nog 'best oké uit'. "Maar als we dit een aantal jaren niet gaan maaien, gaat het er heel anders uitzien."

Tot 2014 kreeg Staatsbosbeheer nog geld vanuit het Rijk, maar sinds er is bezuinigd op natuurbeheer, moet de organisatie rondkomen van een halve ton. "Dan heb je het over een tekort van zo'n 1,5 miljoen euro", vertelt Riena Tienkamp, provinciehoofd van Staatsbosbeheer.

Provinciaal probleem

En dat tekort zorgt niet alleen in Nieuw-Vennep voor problemen. Ook in de Houtrakpolder, de Waarderhout bij Heerhugowaard, het Diemerbos en het Purmerbos is er sprake van achterstallig onderhoud.

"De staat van deze brug is eigenlijk ontzettend slecht. Verschillende stukken rotten echt weg en eigenlijk het ergste is dat er gaten ontstaan. Dat hebben we nu opgelost met een plank eroverheen, zodat een hond of kind daar in ieder geval niet tussendoor kan zakken."

Provinciehoofd Tienkamp laat weten in gesprek te zijn met gemeenten. Ook in de gemeente Haarlemmermeer worden gesprekken gevoerd. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de gemeente de beperkte financiële middelen van Staatsbosbeheer en de gevolgen daarvan voor het recreatieve groen, een aantal keer bij de provincie onder de aandacht heeft gebracht, met het verzoek hier meer geld voor beschikbaar te stellen. Maar: "De gemeente is van mening dat zij niet als enige de tekorten voor het beheer dient op te vangen."

Ondernemen met natuur

Naast de hand op te houden bij gemeenten en de provincie, zijn er volgens Hans Kamerbeek, schrijver van het boek 'Ondernemen met Natuur', een aantal honderd mogelijkheden om inkomsten te genereren met de natuur.

"Natuurlijk kijken we naar dat soort mogelijkheden, we zorgen zelf voor zo'n 300.000 euro aan inkomsten. Dan heb je het bijvoorbeeld over het plaatsen van horeca in het gebied, waardoor je erfpachten krijgt. Maar ook het toelaten van evenementen en andere activiteiten in het gebied zorgen voor inkomsten."