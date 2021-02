Stembureaus hebben genoeg leden, gemeenten halen opgelucht adem

'T GOOI - Alle gemeenten in 't Gooi kunnen opgelucht adem halen: na een grote landelijke en lokale zoektocht is het gelukt om genoeg stembureauleden en tellers te vinden. Dat blijkt uit een rondgang van NH Nieuws.

Door de extra coronamaatregelen zijn er bij deze verkiezingen extra stembureauleden nodig. Zo laat een woordvoerder van de gemeente Laren en Blaricum weten dat bij ieder stembureau een extra lid is én een gastvrouw of gastheer wordt ingezet. "Zij ontvangen de kiezer en houden toezicht op het naleven van de hygiëne-eisen en de verplichte 1,5-meter afstand."

De gemeente Weesp zet op sommige locaties een extra porter in om te zorgen dat de afstand bewaard wordt.

Meer dagen stemmen

Ook wordt het stemmen dit jaar verspreid over drie dagen. Dat is vooral bedoeld voor de kwetsbare inwoners en om drukte te spreiden. De gemeenten zijn verplicht om een aantal stembureaus op maandag 15 en dinsdag 16 maart te openen. De verkiezingen zelf zijn op woensdag 17 maart.

De extra dagen zorgen er ook voor dat er extra handjes nodig zijn. Het was vooral een probleem in Gooise Meren waar 179 extra mensen nodig zijn. Maar ook in Huizen en Wijdemeren zochten ze meer dan 100 mensen extra. In Weesp valt het respectievelijk mee met maar 38 mensen extra.

Maar elke gemeente laat nu weten het voor elkaar te hebben. In Hilversum staan er zelfs een hoop mensen op de reservelijst.