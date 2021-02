Oprichter oneens met verbod Parkeerwekker-app: "Onderbouwing matig"

AMSTERDAM - De rechter heeft de gemeente in een kort geding tegen de app Parkeerwekker gelijk gegeven. De parkeerapp wordt daarmee verboden. Luis Roman, oprichter van Parkeerwekker, is het niet eens met de uitspraak: "De onderbouwing is heel erg matig."

"De uitspraak is gebaseerd op hoe mensen de app 'zouden gaan gebruiken'. Dat is puur hypothetisch en daar is ook geen onderbouwing voor", zegt de oprichter van de app in een reactie.

In december liet de gemeente weten een kort geding aan te spannen. De app zou volgens de gemeente aanzetten tot belastingontduiking en bovendien de privacyregels schenden. De app geeft autobezitters een seintje wanneer er een scanauto van de gemeente voorbij rijdt. Vervolgens heb je nog vijf minuten om de parkeermeter aan te zetten om een boete te voorkomen.

Hoger beroep

Luis Roman overweegt om in hoger beroep te gaan. "Hypotheses moet je altijd goed toetsen, en dat doet de rechtbank niet. De zaak is flinterdun." Het bedrijf is al actief in Alphen aan de Rijn, Bergen op Zoom, Delft, Groningen, Leiden, Rotterdam, Tilburg en Utrecht.