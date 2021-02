Nog slechts één tip over gevonden brandbom in Hilversumse coronateststraat

De brandbom werd vrijdagochtend gevonden. De teststraat werd daarna meteen afgezet voor politieonderzoek. Het bleek uiteindelijk te gaan om 'brandbare goederen' met zwaar vuurwerk daaraan vastgemaakt. Pas halverwege de middag kon de teststraat weer worden vrijgegeven.

Het onderzoek naar de brandbom is in volle gang. Wat de binnengekomen tip precies inhoudt en of hij bruikbaar is, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. "We lopen hem nu na en nemen het mee in het onderzoek. Het onderzoek naar de vondst loopt nog. Daar kunnen we nu niet heel veel meer over melden."

Camerabeelden

De politie hoopt dat mensen die meer weten over de brandbom of iets gezien hebben, zich nog melden. "Alle tips kunnen ons helpen. Als je iets gezien of gehoord hebt, laat het ons dan weten. Daarnaast hopen we dat bewoners of bedrijven in de buurt camerabeelden van de straat voor hun huis of bedrijf hebben. Het zou kunnen dat de plaatser van het pakketje daarop staat. Als je beelden hebt, deel ze dan met ons."

De teststraat is een dag na de vondst van de brandbom overigens gewoon weer opengegaan. Wel worden de GGD-teststraten in Hilversum en Huizen sinds vrijdag elk moment van de dag extra beveiligd.