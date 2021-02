Vreselijk drama voor oud-FC Volendam-keeper Mitchel Michaelis

DEVENTER - Go Ahead Eagles is in diepe rouw om het overlijden van Jax, het zoontje van de in Den Helder geboren doelman Mitchel Michaelis en zijn vriendin Jenn. Het zoontje van de voormalig doelman van FC Volendam werd afgelopen zomer geboren.

"Woorden schieten tekort om dit hartverscheurend verdrietige nieuws te beschrijven", is te lezen op de clubwebsite van Go Ahead Eagles. "Spelers, staf en medewerkers van de club leven intens mee met Mitchel en Jenn, die afgelopen zomer met trots de geboorte van Jax kenbaar maakten. Nadien moest Jax een oneerlijke strijd tegen een zeldzame ziekte leveren. Een strijd die hij onmogelijk kon winnen. Afgelopen nacht moesten Mitchel en Jenn helaas afscheid nemen van Jax."

Rouwbanden

Morgenavond spelen Go Ahead Eagles en FC Volendam, de vorige club van Michaelis, met rouwbanden tegen elkaar in De Adelaarshorst. Daarnaast dragen de spelers van zowel Go Ahead Eagles als FC Volendam voor aanvang van de wedstrijd een speciaal t-shirt om hun steun en medeleven te betuigen aan Michaelis en zijn vrouw.

Michaelis debuteerde in het eerste elftal van FC Volendam op 21 september 2018 en speelde vervolgens 16 wedstrijden in de hoofdmacht van de Volendammers. Afgelopen zomer maakte de 27-jarige doelman de overstap naar Go Ahead Eagles.