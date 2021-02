Balende AZ-fan Frits Wester vindt dat Martins Indi sprinttraining nodig heeft

VOORBURG - We kennen Frits Wester vooral als politiek verslaggever van RTL, maar hij is ook groot fan van AZ. We zochten hem op en spraken over de nederlaag van zondag tegen Ajax (0-3). "Een katerig gevoel. "

"De kansen van Albert Gudmundsson zijn me vooral bij gebleven," aldus Frits Wester die opgroeide in Alkmaar en tegenwoordig in Voorburg woont. "Verder viel me ook op hoe langzaam Bruno Martins Indi was bij het tweede doelpunt tegen. Hij heeft sprinttraining nodig."

Emile Roemer

In z'n werk als verslaggever interviewt hij de ministers vooral over politieke kwesties. Alleen als de camera uitgaat, dan spreekt hij met sommigen ook weleens over voetbal. "Toen bekend werd dat Emile Roemer tijdelijk burgemeester werd van Alkmaar heb ik hem gefeliciteerd en ook geappt dat hij nu voor AZ moet zijn."

Titel

Door de winst op AZ staat Ajax nu zeven punten voor op nummer twee Vitesse. Het lijkt er dus op dat de Amsterdammers de titel pakken, maar dat vindt Wester toch wel lastig om toe te geven. "Het seizoen duurt nog wel een tijdje en er is nog van alles mogelijk. Al is het verschil nu wel heel groot geworden. De eerste drie zou nu wel heel mooi zijn."

Bekijk de video voor het hele gesprek met Frits Wester.