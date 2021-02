Klaar voor historische verkiezingen: drie dagen lang stemmen, ook per post

HOORN - Er ligt een waslijst aan extra regels, en lang niet alle stembureaus waren geschikt, maar Hoorn is klaar voor de Tweede Kamerverkiezingen. Ze worden verspreid over drie dagen gehouden, en dat is niet de enige nieuwigheid.

De grootste verandering is dat er gestemd kan worden op 15, 16 en 17 maart. Al zijn niet alle stemlokalen alle dagen geopend. Daarnaast is het mogelijk voor zeventigplussers om per post te stemmen. In Hoorn gaat het om een groep van iets meer dan tienduizend inwoners. "Mensen krijgen een stempas thuisgestuurd. En daarnaast ook een ander pakketje waarmee ze per brief kunnen stemmen. Daar zit een stembiljet met uitleg in", legt Nadja Modderman uit, projectleider van de verkiezingen in Hoorn.

Veilig stemmen per post

Volgens Modderman is het stemmen per post een veilig alternatief. "We hebben afspraken gemaakt met PostNL dat ze de brieven eruit halen en afgeven bij het gemeentehuis. Daar worden ze door een aantal mensen in ontvangst genomen en direct opgeslagen. En vanaf het moment dat we ze mogen openmaken en controleren, gebeurt dat op een veilige manier."