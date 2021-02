Hulp van de buren: revalidatiecentrum helpt ziekenhuis Tergooi aan verpleegkundigen

Net als veel andere ziekenhuizen gaat ook Tergooi gebukt onder het coronavirus. De druk op het personeel is volgens het ziekenhuis erg hoog: medewerkers vallen uit, terwijl de stroom van patiënten met corona blijft toenemen.

Dat het ziekenhuis het zwaar heeft, weet het naastgelegen revalidatiecentrum Merem ook. Het besloot een paar weken geleden als goede buur hulp te bieden aan het Tergooiziekenhuis. Enkele verpleegkundigen maakten meteen de overstap. Zij springen nu niet alleen bij op de corona-afdeling, maar ook op andere afdelingen waar de nood hoog is door bijvoorbeeld ziekteverzuim. "De meesten kiezen ervoor om de helft van hun standaardwerkuren in te zetten voor hulp bij de buren", zegt Merem.

Volwaardige hulp

De verpleegkundigen van het revalidatiecentrum helpen volwaardig mee. Zo doen ze onder meer de standaardcontroles van patiënten en helpen ze met katheteriseren en het plaatsen van een infuus.

Een van de verpleegkundigen van het revalidatiecentrum die de overstap maakte, is blij dat ze juist nu kan helpen bij Tergooi. "Ik heb bewust gekozen voor het vak van verpleegkundige, dus ik vind het mijn plicht om een steentje bij te dragen waar dat nodig is", zegt ze. "In deze gekke tijd moeten we elkaar helpen."

Tot aan de zomer

Hoe lang de verpleegkundigen van Merem voor Tergooi blijven werken, hangt af van het verloop van het coronavirus. Het ziekenhuis en het revalidatiecentrum houden er rekening mee dat de hulp nog zeker tot de zomer nodig is. "Maar het beloop van het coronavirus is grillig en onvoorspelbaar", zegt Merem. "We houden daarom voortdurend de vinger bij elkaar aan de pols. En als het nodig is, dan doen we ons uiterste best elkaar te helpen."