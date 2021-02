Eindelijk overdekte hal voor ambitieuze Tennisclub Zandvoort

De eerste officiele stap voor de bouw van een overdekte tennishal in Zandvoort is gezet. Wethouder Joop Berendsen van Zandvoort, tekende vandaag voor een bedrag van 600 duizend euro voor de tennishal. "We zijn hier ongelofelijk blij mee", vertelt Helmer Schukken, voormalig penningmeester van T.C. Zandvoort en tevens de kartrekker van de nieuw te bouwen overdekte hal. De tennisclub kan anders haar ambities niet uit laten komen.

T.C. Zandvoort, de tennisclub, moet het al een paar jaar doen zonder overdekte tennishal in de nabije omgeving. Tot een paar jaar geleden konden leden op de overdekte tennisbanen van Centre Parcs terecht en in de Tetterodehal in Overveen. Maar toen ook die banen niet meer beschikbaar waren, moesten de leden uitwijken naar verder weg gelegen locaties, zoals Hoofddorp. "We moeten in de winter onze uurtjes bij elkaar sprokkelen in hallen die echt wel een stuk verderweg staan."

Ambitie

Geen ideale situatie dus, waardoor de wens voor een eigen overdekte hal in Zandvoort groeide. De tennisclub is in de afgelopen jaren twee keer landskampioen geworden en heeft een grote jeugdafdeling. Met zo'n 350 jeugdleden staat de club op de zevende plek van Nederland qua grootte en dat gaat gepaard met ambitie. "Het is leuk dat we het zover schoppen met eigenlijk een relatief simpel opgezette club."