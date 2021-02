Minutenlang afscheidsapplaus voor sluitend dorpscafé

SCHERMERHORN - Tientallen voetballers van voetbalclub Sporting S. hebben zondag met een minutenlang applaus afscheid genomen van café 's Lands Welvaren. Eigenaren Kees en Angelique van Etten stoppen na 23 jaar. Een opvolger konden ze niet vinden, daarom is het pand nu verkocht aan een bouwbedrijf dat het plan heeft er een aantal appartementen in te realiseren. "Dit was voor ons een moeilijke keus", aldus Kees.

In een afscheidsbrief op de website van het vermaarde café laten eigenaren Kees en Angelique weten het besluit met pijn in hun hart genomen te hebben. "Het leven in de horeca werd ons te zwaar en de lange werkdagen gingen ons geestelijk en lichamelijk opbreken. Ons idee was om de zaak te verkopen en onze opvolger op weg te helpen om ons werk voort te zetten."

Coronacrisis

Maar de zoektocht naar een opvolger is uiteindelijk niet geslaagd. Door de coronacrisis werd het volgens de eigenaren bovendien steeds moeilijker om de zaak draaiende te houden. De inkomsten droogden op en door alle maatregelen verdween ook de spontaniteit in het vak. "Dat was heftig en voor ons super emotioneel. Bovendien ontnam het ons de energie om er nog een keer vol voor te gaan."

Na lang wikken en wegen hebben de eigenaren dus besloten het pand van de hand te doen. Een aderlating voor het dorp Schermerhorn, aangezien het café en de feestzaal een belangrijke sociale functie vertolkten tijdens festiviteiten als de prutmarathon, Koningsdag, Paaspop en natuurlijk de kermis. "Dat vinden we heel spijtig, maar we hopen dat u begrip heeft voor ons besluit dat ons niet in de koude kleren is gaan zitten", schrijven Kees en Angelique.

Applaus

En dat het café geliefd was, bleek wel uit het afscheidsapplaus dat de twee zondag kregen. De voetballers van Sporting S., de club die gesponserd werd door het café, bleven minutenlang applaudisseren. "Het was ontzettend emotioneel", vertelt Angelique aan NH Nieuws. "We hebben ook heel veel reacties gehad van mensen die het jammer vinden. Maar ook mensen die blij voor ons zijn en het dapper vinden dat we dit besluit genomen hebben. Mijn hele huis staat inmiddels vol met bloemen."

