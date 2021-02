'Quincy Promes vertrekt alsnog naar Spartak Moskou'

AMSTERDAM - Ajax en Spartak Moskou hebben woensdag alsnog een akkoord bereikt over de overgang van Quincy Promes. ESPN meldt dat de 29-jarige aanvaller op het punt staat een contract voor 3,5 jaar te tekenen in de Russische hoofdstad. Naar verluidt is met de transfer een bedrag van tussen de zeven en acht miljoen euro gemoeid.

De terugkeer van Promes naar de Russische hoofdstad hing al een tijdje in de lucht. Promes leek in eerste instante verhuurd te gaan worden, maar uiteindelijk is er nu dus alsnog gekozen voor een definitieve overgang. Promes kon dit seizoen bij Ajax niet vaak meer rekenen op een basisplaats. De aanvaller wordt bovendien verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij. Ajax haalde met Oussama Idrissi al een vervanger voor Promes.

Promes speelde tussen 2014 en 2018 ook al voor Spartak Moskou en was toen een van de sterspelers in de Russische competitie. Promes speelde in deze periode 135 officiële duels voor Spartak en scoorde daarin 66 keer.