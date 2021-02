Mammoetkies gevonden op het strand: "Oudste wat ik ooit heb gevonden"

DEN HELDER - Strandzoeker Ed Mallekoote heeft gisteren op het strand een duizenden jaren oude mammoetkies gevonden. Ook voor Ed, die eerder tal van explosieven vond op het Helderse strand, is het een bijzondere vondst: "Het is het oudste wat ik ooit heb gevonden."

"Op de weg terug van mijn speurtocht op het strand zag ik op de laatste pier een raar voorwerp tussen de keien liggen", vertelt Mallekoote. "Daar heb ik een paar keer aan lopen wrikken en wroeten en toen zag ik al dat het bijzonder was. Ik ben eigenlijk meteen gaan zoeken en al snel kwam ik tot de conclusie dat het een mammoetkies was."

Speciale vondst

Het is een speciale vondst, weet de strandzoeker. "Het is niet zo dat, nu ik een tand heb gevonden, je er meer vindt. Vaak vindt je her en der maar enkele botjes. Dus het is bijzonder mooi. Ik ben er blij mee." De kies is van een mammoet geweest die naar schatting, zo'n 800.000 jaar geleden leefde, zegt Mallekoote tegen mediapartner Regio Noordkop.

Mallekoote heeft de vondst gemeld, aangezien er voor archeologische vondsten een meldplicht staat. Hij wil de kies geven aan een goede vriend. "Hij heeft er jaren naar gezocht en nooit gevonden, en ik vind hem. Dus dan vind ik dat hij hem wel mag hebben."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: