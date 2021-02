'Te kleine' parkeergarage op ziekenhuisterrein kan niet zomaar groter

Volgens burgemeester en wethouders van Hilversum was er sprake van een rekenfout. "De rekenfout is gemaakt in een totaaltelling voor alle benodigde parkeerbehoefte. Deze totaaltelling is aangeleverd door de ontwikkelende partijen. De gemeente heeft verzuimd de onjuiste optelling te controleren, als gevolg hiervan is de vaststelling van het bestemmingsplan niet op de juiste informatie gestoeld", stellen burgemeester en wethouders als antwoord op raadsvragen over de kwestie van de Hilversumse CDA-fractie.

Extra verdieping

Hilversum maakte eerder al bekend dat het probleem opgelost gaat worden door deze parkeergarage alleen te reserveren voor bezoekers en personeel van Tergooi. Er kan dan een andere parkeergelegenheid worden gemaakt voor bezoekers en personeel van Merem.

Het simpelweg alsnog groter maken van de parkeergarage is volgens Hilversum echt geen optie, zo blijkt nu. Er zou hooguit een extra verdieping gemaakt kunnen worden. "Deze laag is echter onvoldoende om de volledige parkeerbehoefte van Merem op te lossen", stellen burgemeester en wethouders. Om wel een grotere garage neer te zetten moet het gehele bestemmingsplan worden aangepast, maar dat heeft veel voeten in de aarde.

Genoeg plekken voor Tergooi

Hilversum benadrukt dat de parkeergarage op het ziekenhuisterrein groot genoeg is om straks alle bezoekers en het personeel van Tergooi op te vangen. Dat vertelde het ziekenhuis zelf ook al eerder.

Hoe het parkeervraagstuk voor Merem opgelost gaat worden, is nog even afwachten. Hilversum geeft aan hierover nog te overleggen met het revalidatiecentrum.