Glaszetter Brian (21) redde bewoners van potentiele megabrand

HEILOO - Voor glaszetter Brian Veltrop is een normale werkdag veranderd in eentje om nooit te vergeten: samen met zijn collega én omwonenden voorkwam hij dat een woningbrand uitmondde in een ramp. "Ik twijfelde geen moment, liet mijn spullen vallen en pakte de brandblusser uit de bus", aldus de Horinees tegen NH Nieuws. De bewoners werden net op tijd wakker gemaakt.

De brandweer snelde vanmorgen naar een woningbrand in een appartementencomplex aan de Zeeweg. Op dat moment waren Brian, zijn collega en buren al een tijdje aan het blussen. "Ik was rustig aan het werk en ineens hoorden we iemand roepen 'brand, brand, brand!'. Dat was best wel schrikken", vertelt Brian nog vol van adrenaline.

Maar niets bleek minder waar. De vlam van een vergeten kaars op het balkon breidde zich uit en liet uiteindelijk de achtergevel in brand vliegen. "Mijn reuk is niet zo goed", zegt Fred. "Dus ik heb ook geen brand geroken. Ik hoorde alleen ineens iemand aanbellen en kloppen."

De buurman die Fred en zijn vrouw wakker maakte is Hans Ruiter. Hij is lid van de Vereniging Van Eigenaren van het complex. "Er wonen hier veelal mensen van ouder dan zeventig. Dit had veel slechter kunnen aflopen", aldus Ruiter tegen NH Nieuws.

Namens de V.V.E. laat hij weten dat er met spoed zal worden gekeken naar het brandplan van het complex, waar zo'n driehonderd mensen wonen. "De brandweer is al bij ons geweest en we hebben recent brandmatrassen opgehangen. Alleen moeten er - naast de brandslangen - ook echt brandblussers komen."

Burgemeester

Brian is trots op zijn daad. "De brandweer heeft ons bedankt en zelfs de burgemeester kwam langs en schudde mijn hand. Ik moet er niet aan denken wat er gebeurd was als we die brandblusser niet in de bus hadden gehad."

Ook Fred is opgelucht dat hij en zijn vrouw oké zijn. "Ik ga zeker een brandblusser aanschaffen. Want het is ook onze eigen verantwoordelijkheid."