Wethouder Ivens ziet een rol voor de gemeente als verhuurder

AMSTERDAM - Wethouder Laurens Ivens, verantwoordelijk voor Wonen en Bouwen, overweegt de gemeente sociale huurwoningen op te laten kopen om te voorkomen dat deze in de vrije sector belanden. Dit heeft hij in een brief aan de raad laten weten.

De gemeente probeert hierop al actief in te zetten, door jaarlijks zo'n 2.500 sociale huurwoningen bij te laten bouwen. Alleen afgelopen jaar is dat voornemen al niet gelukt. Toen is de bouw aan 2.270 woningen begonnen .

Bijna tweederde van de Amsterdammers behoort tot de lage- of middeninkomens die net wel, of net niet recht hebben op een sociale huurwoning. Toch is de corporatievoorraad de laatste jaren gedaald en moeten Amsterdammers steeds langer wachten op een betaalbare woning.

Het lukt de corporaties volgens Ivens dan ook niet bij te bouwen zonder eigen voorraad in de koop te zetten. "De verhuurderheffing vormt een onevenredige belasting op sociale huurwoningen, terwijl koopwoningen financieel gesteund worden door de hypotheekrenteaftrek en markthuurwoningen door de verhuurderheffing worden ontzien."

Woningen in gemeenschapshanden

Ivens laat in de brief weten dat afschaffing van de verhuurdersheffing het belangrijkste middel is om de noodzaak van verkoop van woningen te verkleinen. De wethouder stelt een bijzonder alternatief voor op basis van een onderzoek dat hij liet uitvoeren: "Het aankopen van sociale en/of middeldure huurwoningen door de gemeente, met als doel behoud van woningen in de sociale en/of middeldure huursector in Amsterdam."

Hij wil hiermee ervoor zorgen dat woningen die nu nog betaalbaar zijn, dat ook in de toekomst blijven. "In plaats van dat sociale woningen worden geprivatiseerd, komen ze in gemeenschapshanden waarmee we voor lange termijn kunnen sturen op het gebruik. We beschermen woonruimte in de segmenten waar de woningnood het grootst is."

Rolverwarring corporaties en gemeente

Er worden door de wethouder al een aantal kanttekeningen geplaatst bij het voorstel. Zo zal de gemeente zich in flinke schulden moeten steken: Ivens denkt zo'n 340 miljoen euro te moeten investeren, zal hij dit plan voortzetten. Ook noemt hij het risico van een rolverwarring tussen corporaties en de gemeente als verhuurder.

Het afschaffen van de verhuurdersheffing is dan ook volgens de wethouder de meest aantrekkelijke optie, en daarmee laat hij de zet aan Den Haag. "Met de aankomende verkiezingen en de vorming van een nieuwe regering staat de verhuurderheffing komende periode zeker op de landelijke politieke agenda."