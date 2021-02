Na kritiek onderwijsinspectie, nu positief oordeel voor Kennemer College Beroepsgericht

HEEMSKERK - Het inspectierapport in september 2019 wond er geen doekjes om, het Kennemer College Beroepsgericht in Heemskerk was niet veilig en voldeed niet aan de wettelijke eisen. In de tussenliggende periode heeft de school de punten waarop ze onvoldoende scoorden grondig aangepakt, met als resultaat een positief oordeel én complimenten van de onderwijsinspectie.

Dit resulteerde in een herstelopdracht voor de school vanuit de onderwijsinspectie, waarbij zij aangaf in de zomer van 2020 terug te keren om dit hersteltraject te beoordelen. Het Kennemer College Beroepsgericht heeft inmiddels een mondelinge terugkoppeling van de inspectie ontvangen, en het harde werken van de school blijkt beloond. Het negatief oordeel is omgebogen naar een positief oordeel.

De Inspectiedienst nam de school, dat deel uitmaakt van de Stichting Voortgezet Onderwijs Kennemerland, onder de loep nadat er eind 2018 'signalen waren binnengekomen dat leidde tot diverse schorsingen', stond vermeld in het rapport. De conclusie van de inspectiedienst die een half jaar later volgde, loog er niet om. "De kwaliteit van het onderwijs vertoont belangrijke tekortkomingen. Deze school voldoet niet aan de basiskwaliteit en dus niet aan de wettelijke eisen", zo stond beschreven in het rapport.

"Er is hard gewerkt aan veiligheid en onderwijskwaliteit", zegt Irene Mols, teamleider bij Kennemer College Beroepsgericht. "Er is beleid gekomen, het gebouw is aangepast, er is ingezet op een nieuwe onderwijsvisie, een deel van het docentenkorps is veranderd, de schoolleiding is vervangen en meer aanpassingen die onze school echt ten goede zijn gekomen", legt Mols uit.

Begin 2019 kwam de school landelijk in het nieuws vanwege het nekvel-incident, waarbij een filmpje van een conflict tussen een onderwijsassistent en scholier viraal ging.

Grondige aanpak

"Ons grondige herstelaanpak dat twee jaar geleden is ingezet heeft er toe geleid dat we er op dit moment heel anders voor staan. Met als mooi resultaat dat de school op alle vlakken gecomplimenteerd is door de onderwijsinspectie met een bijbehorend positief oordeel", aldus Mols. "Dit is niet alleen belangrijk voor onze school, maar óók voor het vmbo-onderwijs in de regio. Het Kennemer College Beroepsgericht heeft zich herpakt en gaat door met de positieve ontwikkelingen."