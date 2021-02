Demonstratie tegen coronamaatregelen op Roode Steen rustig verlopen

De demonstranten verzamelden zich gisteren rond 15.00 uur op het Hoornse plein, om te laten zien dat zij het niet eens zijn met de maatregelen van de overheid. Eerder werden in grote steden als Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven demonstraties gehouden, die flink uit de hand liepen.

Om dezelfde toestanden in Hoorn te voorkomen waren de politie en Mobiele Eenheid uit voorzorg aanwezig. Zij liepen rondes langs het plein en zijn volgens getuigen in gesprek gegaan met de demonstranten.

Na een half uur vertrokken de meeste demonstranten richting huis, nadat hun protest rustig was verlopen. Ook de ME vertrok na die tijd weer. De politie en Mobiele Eenheid hebben niet in hoeven grijpen en er is ook niemand aangehouden.