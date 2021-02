De Peiling: Mentale gevolgen coronacrisis verdienen meer aandacht

"Het is belangrijk dat er perspectief wordt geschetst", zegt voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Mariëtte Hamer in het NOS Radio 1 Journaal. "We wisten van tevoren niet hoe lang dit ging duren. Het virus is grillig en we lopen achter de feiten aan. Wat dat mentaal met ons zou doen, hebben we onderschat." Daarom moet er zo snel mogelijk een concreet herstelplan komen voor tijdens en na de coronacrisis, vindt de Denktank Coronacrisis van de Sociaal Economische Raad (SER).

Mentale welzijn

"We merken dat we allemaal coronamoe worden. Niet alleen de jongeren, die vorige week de noodklok luidden, maar het geldt voor iedereen. Dat heeft geen goed effect op de samenleving", aldus Hamer. Op dit moment ontbreekt het aan een (middel)lange termijn visie op de toekomst, zegt de Raad. Het adviesorgaan benadrukt dat nieuwe varianten van het virus, en het feit dat niet iedereen meteen ingeënt kan worden, betekenen dat "volhouden en doorpakken" tegelijk moeten gebeuren.

Prioriteit

De eerste prioriteit, voor zowel de economie als volksgezondheid, moet het bedwingen van het coronavirus zijn door snel te vaccineren en veel te testen, aldus de SER. Wat werknemers betreft moet volgens de Raad worden gekeken naar thuiswerkvergoedingen en een mogelijk coronaverlof om voor de kinderen te zorgen.

Toekomst

Daarnaast moet perspectief geboden worden voor de toekomst en het welzijn van de maatschappij, aldus de Sociaal-Economische Raad. De organisatie suggereert om met zogenoemde dialoogtafels te kijken hoe Nederland duurzaam, groen en sterk uit de crisis kan komen.

Er moet worden geïnvesteerd in de publieke sector, in de cultuursector en in het bijzonder in het onderwijs. Ook moet er worden nagedacht over hoe groepen die extra hard geraakt zijn , zoals jongeren en vrouwen, extra ondersteund kunnen worden.

Lange termijn

"Het kabinet is druk met het managen van de crisis, maar er zijn ook ministers die zich met de lange termijn bezighouden", zegt Hamer. "We kijken niet alleen naar boven, maar ook naar onszelf. We hopen op brede discussie in de samenleving. Zodat, als het kan, we de crisis uitkomen op een manier waarvan we zeggen: 'we komen er beter uit dan dat we er in gingen'."