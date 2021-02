Provinciale SP wil hulp voor Weesper geitenhouder die weg moet: "Schrijnend geval"

Wat eerst voor een paar weken zou zijn, duurt voor de Weesper nu al drie jaar. En dat probleem wordt alleen maar groter, doordat de provincie in de tussentijd een 'geitenstop' heeft ingesteld toen na onderzoek bleek dat omwonenden in straal van twee kilometer rondom geitenhouderijen een verhoogde kans op longontsteking hebben. Een nieuwe geitenhouderij starten kan daardoor niet, waardoor ook de verhuizing van Chiel naar zijn definitieve onderkomen niet door kan gaan.

Chiel vraagt zelf al tijden aandacht voor het probleem en staat met zijn geiten ook op de agenda van de provinciale politiek. Een oplossing is er nog altijd niet.

Bescherming

Als het aan de provinciale SP-fractie ligt gaat Gedeputeerde Staten zich hard maken om samen met Chiel en de gemeente Weesp naar een oplossing te zoeken voor het probleem. En totdat die gevonden is, mag Chiel niet uit zijn boerderij aan de Keverdijk gezet worden, zo meent de SP. Een voorstel daartoe wordt morgen besproken door Provinciale Staten.

Volgens de SP-fractie heeft Chiel netjes meegewerkt aan plannen van de provincie, maar is hij nu het slachtoffer van regelgeving die in de tussentijd is ontstaan. De partij noemt de situatie van Chiel schrijnend, omdat hij daar zelf niks aan kan doen. Hij kan er niets aan doen dat de kavelruil al zo lang duurt, maar had al helemaal niet kunnen weten dat er een geitenstop zo komen. En dat terwijl hij volgens de SP-fractie met de beste bedoelingen heeft meegewerkt aan de provinciale plannen.

Als het SP-voorstel morgen wordt gesteund door de meerderheid van Provinciale Staten, zou dat een oplossing voor Chiel een stuk dichterbij kunnen brengen.