Gemeenten leunen op 'slimme' algoritmes: handig, maar discriminatie ligt op de loer

NOORD-HOLLAND - Wiskundige modellen waarmee voorspellingen kunnen worden gedaan en bepaalde inschattingen kunnen worden gemaakt: uit onderzoek van NH Nieuws in samenwerking met de NOS en andere regionale omroepen, blijken ook gemeenten in Noord-Holland gebruik te maken van 'slimme' algoritmes. Daaronder zijn de gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Diemen en Uithoorn. De algoritmes worden onder meer gebruikt om fraude op te sporen, maar volgens critici ligt discriminatie op de loer.

Naast signalerende algoritmes, laat de gemeente weten ook in 'slimme' systemen gebruik te maken van algoritmes. Zo is er voor burgers de mogelijkheid om online een melding te doen (bijvoorbeeld over een gevaarlijke verkeerssituatie of overlast van personen en horeca). Een algoritme dat bepaalde woorden kan herkennen, zorgt er dan vervolgens voor dat de melding bij de juiste gemeentelijke afdeling terechtkomt.

Zo geeft de gemeente Amsterdam in een schriftelijke reactie aan de NOS aan signalerende algoritmes onder meer te gebruiken om risico's in te schatten en situaties te voorspellen over wetsovertredingen (zoals illegale verkamering, ondermijning, milieudelicten door bedrijven), maar ook voor het inschatten van risico's voor burgers (schulden- en zorgproblematiek en schoolverlaters) en de fysieke inrichting van het publieke domein en voor efficiëntere dienstverlening.

Enkele weken geleden legde NH Nieuws diverse gemeenten in Noord-Holland vragen voor over het gebruik van algoritmes. Een algoritme is een wiskundige formule die kan worden gebruikt om een probleem op te lossen. Met algoritmes kunnen voorspellingen worden gedaan, waarmee vroegtijdig op een bepaalde situatie kan worden ingespeeld.

Ook de gemeente Diemen geeft aan van soortgelijke systemen gebruik te maken. Onder meer voor chatbot 'Dean', een geautomatiseerde vraag- en antwoordmodule die op basis van een persoonlijkheidstest een aanbeveling doet aan jongeren voor een toekomstige baan en helpt bij het maken van een studiekeuze.

Speciaal handhavingssysteem

Daarnaast maken zij voor handhavingstaken gebruik van een systeem dat onder meer registreert waar hondencontroles hebben plaatsgevonden of huisvuilzakken zijn aangetroffen. Hiermee kunnen meldingen op aard of plek geclusterd worden, maar het is volgens de gemeente geen slim of voorspellend systeem. Aan de hand van het systeem kan worden besloten of ergens wel of geen extra aandacht voor moet komen in de vorm van menselijke waarneming en besluitvorming.

Met name op het gebied van de openbare ruimte maakt de gemeente Diemen gebruik van het zogenoemde BSR-model, waarbij wijken op basis van leefstijl worden geclassificeerd. "Die informatie kunnen we gebruiken om de communicatie en participatie zo optimaal mogelijk in te zetten, aansluitend op de betreffende leefstijl", aldus de woordvoerder van de gemeente.