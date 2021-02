Onderwijsbond wil meer duidelijkheid, scholen niet huiverig over heropening

"Een van de vragen die naar boven kwam tijdens het teamoverleg vanochtend was van een een leraar uit de bovenbouw en ging over de quarantaine-aanpak onder leerlingen", vertelt Dobbe. "Wanneer een kind corona heeft moet de hele klas in quarantaine, met als gevolg dat je straks als leraar continu moet schakelen tussen fysiek en online lesgeven. Hij was heel benieuwd hoe je dat voor elkaar krijgt als leraar."

Op basisschool de Origon in IJmuiden zijn ze enorm blij voor de kinderen dat ze weer naar school mogen, maar er is ook veel onrust onder de leraren, zo vertelt directeur Manja Dobbe.

Slob wil dat er op korte termijn sneltesten worden ingezet bij leraren en dat bij één besmette leerling de hele klas vijf dagen in quarantaine gaat. "En dan zal daarna door testen moeten blijken welke kinderen weer naar school kunnen en welke niet," zei Slob. Veel leraren vragen zich af hoe dit in de praktijk moet gaan werken.

"We weten niet in hoeverre kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus"

Bij de Amstelschool in Ouderkerk aan de Amstel heerst er ook vreugde. Wel zijn er zorgen over de gezondheid van hun medewerkers. "We weten niet in hoeverre kinderen een rol spelen in de verspreiding van het virus. Nu zijn de regels dat een kind dat verkouden is gewoon naar school mag, ook als een gezinslid corona heeft. Dat is zorgwekkend", legt de directie van de school uit.

Een petitie waarmee wordt gepleit voor de vaccinatie van leraren vóór de heropening van de scholen, is al bijna 12.000 keer ondertekend. "Wij zeggen al sinds er sprake is van vaccinatie, laat onderwijspersoneel opnemen in dit plan", vertelt Tamar van Gelder van de Algemene Onderwijsbond aan NH Radio.

Onderwijsbond

Ook wil de Algemene Onderwijsbond (AOb) meer duidelijkheid. "We zijn best ontevreden over hoe alles is gegaan en besloten afgelopen weekend. Het liefst willen we een duidelijk kabinetsbesluit waar goed over na is gedacht", want dat idee heeft de Onderwijsbond op dit moment niet.

"Misschien is het verstandig om te wachten tot na de voorjaarsvakantie." Scholen moeten nu binnen een week alles voorbereiden. "De scholen gaan nu met elkaar in overleg en iedereen moet nu maar snel zien te regelen hoe ze alles op de juiste manier kunnen managen op de scholen", legt Van Gelder uit.

Bij Basisschool 't Span in Den Oever kunnen ze in ieder geval niet meer wachten tot de deuren opengaan, laat een medewerker weten. "Het is bij ons bij de noodopvang nu al heel erg druk. Er is een nijpend tekort. Het zal ook de geestelijke gezondheid van ouders en kinderen ten goede komen." Wel zijn ze huiverig over het gebruik van mondkapjes in de klas. "Je raakt hierdoor de communicatie met je klas kwijt. Een glimlach geven gaat niet meer."

Onderwijsvakbond CNV liet eerder weten dat leraren beter getest, beschermd en gevaccineerd moeten worden voordat de basisscholen openen. Ook pleit de vakbond voor aanvullende maatregelen, zoals medische FFP2-maskers voor het personeel.