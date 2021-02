Verraderlijke gladheid zorgt voor ongelukken en files, KNMI geeft code oranje af

Met name rond Amsterdam is het erg druk, zo meldt Rijkswaterstaat. Dat heeft onder meer te maken met de A5, die uit voorzorg is afgesloten. Het is niet mogelijk om vanaf de A10 de A5 op te gaan, of andersom.

A9 en A8

Op de A9 richting Alkmaar staat het verkeer tussen knooppunt Raasdorp en Haarlem-Zuid over een lengte van drie kilometer muurvast. Volgens Rijkswaterstaat levert de file een klein kwartier oponthoud op.

Op de A8 tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid loop je 20 minuten vertraging op. Door een ongeluk eerder vanochtend staat daar nog vijf kilometer file. Ook op de A7 is er ongeluk gebeurd. De vrachtwagen die daarbij betrokken was is geborgen, maar er staat nog wel 15 kilometer file vanaf Avenhorn.

A1

Op de A1 heb je eveneens veel geduld nodig: vanwege een autobrand (vrachtwagen) staat daar tussen Naarden en Vechtzicht acht kilometer file, die je ruim een half uur extra kost. Er zijn daar drie rijstroken afgesloten.

Kijk hier waar het nog meer vast staat.