Ajacied Daley Blind blij met januari, maar 'super februari' komt eraan

ALKMAAR - Dankzij een knappe 3-0 overwinning op AZ is koploper Ajax uitgelopen op de concurrentie. Daley Blind, die zondag als linksback speelde, wil alleen nog niet van een gelopen titelrace spreken: "We rekenen ons nog niet rijk."

"Ik denk dat we allebei mogelijkheden hebben gehad om te scoren", vertelt Blind over de wedstrijd. "Zeker voor de toeschouwers was het een mooie wedstrijd. Al met al hebben wij het afgedwongen, denk ik."