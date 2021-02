Looking For Faces van The Vices is WEEFF Top Favoriet

De Groningse band The Vices heeft hun debuutalbum aangekondigd. 12 maart komt hij uit, maar de titeltrack wilden ze al met de wereld delen. Looking For Faces is de nieuwe WEEFF Top Favoriet op WEEFF Radio!

Videostill The Vices - In and Out

In 2019 deed de band mee aan de Popronde én stonden ze in het voorprogramma van de Nederlandse clubtour van Yungblud. In 2020 scoorden ze een bescheiden radiohit met ‘Boy’. Nu is het tijd voor de volgende stap en brengt de band op 12 maart dus een eerste album uit: ‘Looking For Faces’.

Tour Of het doorgaat is nog even de vraag, maar een dag na de release van het debuutalbum staat de aftrap van een clubtour op de planning. De eerste show spelen ze dan in Vera in Groningen, waarna ook nog Paradiso Amsterdam, Doornroosje Nijmegen en Hedon Zwolle op de planning staan. Voor Paradiso zijn nog kaarten beschikbaar, maar de andere drie shows zijn inmiddels uitverkocht, meldt de band op Instagram.