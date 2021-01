Van der Hart-effect blijft uit bij Apollo

Apollo begon goed aan de wedstrijd. Na het eerste kwart gingen de Amsterdammers aan de leiding met 26-27. Dankzij veel rake driepunters bleef Apollo lang in een goed resultaat geloven, maar in het derde kwart zag het Yoast weglopen naar 71-60. In het laatste kwart gaf Apollo nog een keer gas en naderde het Yoast tot op vijf punten, maar de thuisploeg trok de wedstrijd over de streep (89-81).

Warner en Hope

Bij Yoast United stond geen maat op Kaleb Warner. De Amerikaan was goed voor 27 punten aan de kant van de thuisploeg. Bij Apollo was Dexter Hope de topscorer met 22 punten.

Apollo blijft door de nederlaag nog altijd de hekkensluiter in de Dutch Basketball League. Net als Royals is de ploeg na vier wedstrijden puntloos.