Politie heeft demonstratie op Museumplein beëindigd, dertig personen opgepakt

AMSTERDAM - De politie heeft de demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein aan het einde van de middag beëindigd. Op de demonstratie waren circa zeshonderd mensen afgekomen. Iets verderop, op het Valeriusplein, zijn dertig mensen opgepakt. Het gebied was door burgemeester Halsema aangewezen als veiligheidsregiogebied vanwege de angst dat er voor de derde keer rellen uit zouden breken.

Rond 16.00 uur heeft de gemeente een noodbevel afgekondigd. De gemeente schrijft dat er ongeveer zeshonderd mensen aanwezig waren op het Museumplein, maar dat zij te weinig afstand hielden. De politie heeft hiertegen opgetreden: het Museumplein is inmiddels leeggeveegd.

Vanmiddag liet de gemeente rond 14.30 uur weten dat ongeveer tweehonderd mensen op het Museumplein stonden. "Dit oogt als een demonstratie. Dat is niet toegestaan. Mensen staan te dicht op elkaar", schrijft de gemeente op Twitter. Hierop heeft de driehoek besloten om de spontane demonstratie te stoppen.

De groep werd alleen niet kleiner, waarop is besloten om mensen met versterkt geluid te verzoeken het Museumplein te verlaten.

Dertig arrestaties

Daarnaast zijn op het Valeriusplein dertig mensen gearresteerd. Dit gebeurde rond 14.15 uur. De personen zijn gearresteerd 'vanwege het risico op het verstoren van de openbare orde'.

In de onderstaande video is te zien hoe de opgepakte verdachten één voor één worden afgevoerd in een speciale arrestantenbus.