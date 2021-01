Polsstokhoogspringer Menno Vloon grijpt Nederlands record en EK-limiet

Het lukte Vloon uiteindelijk in zijn derde en laatste poging om 5.81 te springen. Het vorige record stond op naam van Rutger Koppelaar, die in de lat op 5.75 meter had liggen.

Visser

Nadine Visser kwam in Düsseldorf ook in actie op de 60 meter horden. De Hoornse atlete won haar wedstrijd in 8.00 seconden. Vrijdag liep Visser in Karlsruhe al de EK-limiet.