Kleurrijke graffiti knapt PC Hooftstraat vol dichtgetimmerde panden weer op

AMSTERDAM - De PC Hooftstraat ziet er grauw en 'dichtgetimmerd' uit, maar daar wordt de komende tijd met een kleurrijke schildering op een van de dichtgetimmerde etalages verandering in gebracht. Volgens een van de makers is het een welkome verandering in een straat vol dichtgetimmerde panden. Eerder deze week werden winkels met zeecontainers en betonblokken beschermd tegen mogelijke vernieling of plunderingen, uit angst voor nieuwe rellen.

Een omstander, een man van 88 jaar, oogt vrolijk over de kleurrijke schildering die haast niet te missen is in een van de bekendste winkelstraten van Amsterdam. Normaal geproken kan je een kijkje nemen in de talloze etalages, maar die zijn vrijwel allemaal 'verdwenen'. De felle kleuren geven de straat weer een klein beetje charme terug. "Ja, dit knapt wel op, want dit is natuurlijk een ellende hier. Dit geeft een beetje een idee hoe het er in principe moet uitzien. Het kan niet rotter dan nu."

Grauw en grijs

De grauw en grijsheid van de overige winkels, de verdwenen reuring in de stad, de lockdown en verplichte tijden om thuis te zijn tijdens de avondklok: het zijn de dingen die de 88-jarige man doen denken aan de periode van de Tweede Wereldoorlog, ondanks dat hij benadrukt dat dat een hele andere tijd was. "Ik heb het bombardement meegemaakt in '40-'45. Ook in die tijd moest je voor een bepaalde tijd binnen zijn. Ik krijg continu flashbacks", zegt hij. "Ik had niet verwacht dat ik dat ooit nog een keer zou meemaken."

Ondernemers zetten zich schrap

In de afgelopen week zijn meerdere plaatsen in Nederland het doelwit geweest van avondklokrellen: rellen na het instellen van de avondklok. Ook in onze provincie was het raak: vernielingen, brandstichting en geweld zorgden deze week voor een zeer onrustige nacht. En ook het weekend daarvoor sloegen relschoppers toe: voor de tweede week op rij was er sprake van een confrontatie tussen politie en demonstranten op het Museumplein, waar dit twee weken eerder ook gebeurde.

Uit vrees voor nieuwe rellen en plunderingen, zetten ondernemers zich schrap: zij hadden hun winkels dichtgetimmerd en leeggehaald. Dit gebeurde onder meer in Haarlem, IJmuiden, Heemskerk en Beverwijk. En ook in Alkmaar was een winkelier voorbereid op plunderaars, aangezien zijn winkel met naam en toenaam werd genoemd op social media als plek om te plunderen.

Als reactie op deze rellen, ontstonden in de regio meerdere initiatieven om mogelijke rellen te voorkomen. Zo probeerden in Amsterdam-Noord buurtbewoners rellen te voorkomen door jongeren aan te spreken en met ze in gesprek te gaan. In Hilversum gingen horecaondernemers op pad om ervoor te zorgen dat het rustig bleef op straat.