Buurt bezorgd na dode in flat Heemskerk: "Je kon er op wachten"

HEEMSKERK - De man die vannacht in de flat aan de Beneluxlaan in Heemskerk overleed , baart de buurt zorgen. Volgens bewoners is het het zoveelste incident. De politie zegt dat het 22-jarige slachtoffer uit Heiloo ernstig is toegetakeld. Volgens een bewoner van de flat 'kon je er op wachten'.

De politie kreeg rond een uur vannacht de eerste meldingen over het incident. Toen agenten bij de flat arriveerden, bleek het slachtoffer al te zijn overleden.

Direct na het incident pakte de politie twee jongens op. Een derde is in een woning in de buurt gearresteerd. Volgens een buurtbewoner werd er voor de arrestaties flink geschreeuwd.

"Mijn zoon woont hier tegenover en het stond het hier vol met politie", laat een vrouw voor de flat weten. Volgens haar werd er door een van de jongens geroepen dat hij hem 'niet vermoord' zou hebben en ook werd er door een van de jongens geroepen dat hij een LSD trip zou hebben.

Een andere bewoner verbaast het niets. "Je ziet in de buurt een boel dingen die niet door de beugel kunnen, dus je kon er op wachten." In de buurt zou eerder ook al een steekpartij hebben plaatsgevonden.

De flat staat aan het Beneluxplein, waar rond oud en nieuw was afgesproken om flink wat vuurwerk te gaan afsteken. De bewoners van de Beneluxlaan merken op dat het allemaal 'wel erg dichtbij komt'. De politie is de hele dag bezig met onderzoek in de flat.