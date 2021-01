Update: Go Ahead Eagles - FC Volendam komende dinsdag ingehaald

DEVENTER - De wedstrijd in de eerste divisie tussen Go Ahead Eagles en FC Volendam gaat zondagmiddag niet door. Het veld in De Adelaarshorst is door de vrieskou te hard om te bespelen. De KNVB maakte zondagmiddag bekend dat het duel dinsdag 2 februari (aftrap 18.45 uur) alsnog wordt gespeeld.

De aftrap van het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Volendam zou zondagmiddag om 12.15 uur plaatsvinden. Na inspectie van scheidsrechter Martin van den Kerkhof bleek het veld te hard en onvoldoende bespeelbaar.

Gevaarlijk

Met name in de hoek van het stadion is het veld te hard om op te voetballen, waardoor een gevaarlijke situatie voor de voetballers zou ontstaan. "Het speelveld van De Adelaarshorst is vanwege een bevroren bovenlaag onbespeelbaar verklaard", schrijft de KNVB in een verklaring.

Nick Doodeman was het daar mee eens. "Een aantal gedeeltes van het veld was een beetje ontdooid en er was ook een heel groot gedeelte in de schaduw, alsof je op steen voetbalt. Het is niet verstandig om daarop te gaan spelen. Ik denk dat dit een goede beslissing is van de scheidsrechter."