Bed en bowling of toch maar slopen, wat moet er met de bowlingbunker in Noord

AMSTERDAM - Nu Amsterdam-Noord met een metrolijn definitief bij de stad getrokken is, wordt het tijd het centrum van Noord, het Buikslotermeerplein, een facelift te geven. Het werk is al begonnen: een storend viaduct is gesloopt en er is een vlindertuin aangelegd. Maar wat moet er met het betonnen gebouw van Bowling Noord. Volgens sommigen een karakteristiek landmarkt dat een nieuw leven verdient, volgens anderen een gedrocht dat zo snel mogelijk gesloopt moet worden. De gemeente inventariseert de wensen en besluit in de loop van het voorjaar.

Bowlingballen rollen er al jaren niet meer, er wonen krakers en op de begane grond zit kringloopwinkel De Lokatie; het gebouw verloedert in hoogt tempo en verandert in razend tempo in 'de rotte kies' van het plein. De meeste voorbijgangers hebben maar weinig tijd nodig voor hun reactie : gooi maar plat. Maar toch zijn er ook veel plannen om het gebouw een nieuw leven te geven vertelt Jonel Nugteren, projectleider van de gemeente.

Hij bestiert het informatiecentrum aan het plein. Daar is alle informatie te vinden over de gemeentelijke plannen om het plein te veranderen in een modern aantrekkelijk stadscentrum. Er komen vierduizend woningen en er wordt gestreefd naar een gevarieerde invulling van het plein. Niet alleen winkels, maar ook horeca en culturele instellingen moeten een plek krijgen in het nieuwe Noord.

Mooi of lelijk

Het is moeilijk iemand te vinden die het gebouw van de Bowling Noord 'mooi' noemt. "Het gebouw is zo lelijk dat het weer mooi en karakterisitiek wordt" zegt Menno Hoekstra van kringloopwinkel De Lokatie onder in het gebouw. Zijn winkel zit er eigenlijk tijdelijk om te voorkomen dat ook de begane grond wordt gekraakt. Die tijdelijke status wordt nu al jaren verlengd, maar voorkomt dat er geïnvesteerd wordt zegt Hoekstra. "Het pand is er slecht aan toe, het lekt en er zijn overal rare niveauverschillen. Ik zou best in het pand willen blijven met een aangepast kringloop concept met horeca bijvoorbeeld". Het is slechts een van de plannen die zijn ingediend voor het gebouw.

Wilde plannen

"We staan nog steeds open voor alle goede ideeën" zegt projectleider Jonel Nugteren. Er zijn al plannen ingediend. Dansscholen hebben belangstelling voor het pand en er is een plan om er een snookercentrum van te maken. Ook is er een initiatief om iets op het dak van het pand te gaan doen vertelt Jonel Nugteren.

Plannen indienen kan nog steeds. Een mail kan gestuurd worden naar [email protected]. In de loop van dit voorjaar start het plan proceduren voor het plein. Dan start ook het inspraak traject.