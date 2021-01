🔴 LIVE: Nationale Holocaust Herdenking in Amsterdam

AMSTERDAM - Bij het monument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam vindt vandaag de Nationale Holocaust Herdenking plaats. De slachtoffers van de Holocaust en andere genocides worden herdacht. De herdenking is live te volgen via de livestream van NH Nieuws.

Na de herdenking volgt de documentaire 'Tedje & Meijer: De belofte van liefde', die te zien is op NH Nieuws. Mijam Cloose beleeft haar eerste Holocaustherdenking zonder ouders. In de documentaire zegt ze: "Auschwitz zat bij ons aan tafel en at iedere dag een hapje mee." Tedje en Meijer overleden vorig jaar vlak na elkaar, en lieten de oorlog achter bij de kinderen en kleinkinderen.

Vanwege het coronavirus is het programma van de herdenking dit jaar aangepast. Zo is de bijeenkomst in besloten kring. Ook de stille stocht, die normaal voorafgaat aan de herdenking, gaat niet door. Bij de herdenking zijn onder andere demissionair premier Mark Rutte en demissionair staatssecretaris Blokhuis aanwezig. Toespraken zijn er van burgemeester Femke Halsema, Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib en voorzitter Jacques Grishaver van het Auschwitz Comité. Verder zal Rudi Cortissos ook het besloten gezelschap toespreken. Cortissos overleefde samen met zijn vader de oorlog door onder te duiken. Zijn moeder kwam samen met 62 andere familieleden in Sobibor om het leven. Namens de jongere generatie spreekt Noah Knijff. De herdenking wordt uitgezonden op NPO1 en NH Nieuws.