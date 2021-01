Kickbokser Gerges verliest van Verhoeven, Rigters spectaculair onderuit op Glory 77

ROTTERDAM - Hesdy Gerges en Levi Rigters zijn er niet in geslaagd om de finale van Glory 77 te bereiken. De twee Noord-Hollandse kickboksers verloren allebei hun partij op het zwaargewichtentoernooi in Rotterdam Ahoy.

Gerges moet incasseren

Gerges had grote moeite met wereldkampioen Rico Verhoeven, die het tempo in de wedstrijd bepaalde. De kickboksers behandelden elkaar met veel respect en tastten aan het begin vooral af. De eerste rake klap was voor Verhoeven, die zijn opponent voor het eerst tegen de mat werkte.

Verhoeven domineerde vervolgens de wedstrijd overduidelijk en koos vaker de aanval dan Gerges, die vooral moest incasseren. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist door de jury, die Verhoeven als winnaar aanwees.

Tekst gaat verder onder tweet.