Politie lost waarschuwingsschot in fietstunnel Purmerend, groep gaat er alsnog vandoor

Volgens een woordvoerder belden meerdere getuigen de politie met de melding dat een grote groep jongeren in de buurt van het station met elkaar op de vuist was gegaan. De getuigen zouden daarbij 'een harde klap' hebben gehoord die deed denken aan het schot van een vuurwapen.

Eenmaal ter plaatse trof de politie de groep niet meer aan, waardoor er in de omgeving een zoekactie in touw werd gezet.

Fietstunnel

Een groep die volgens de agenten voldeed aan het signalement van de getuigen werd vervolgens gevonden in een fietstunnel bij station Purmerend. De groep wilde niet meewerken, waarop agenten ter plaatse het volgens een woordvoerder nodig achtten om een waarschuwingsschot te lossen.

Volgens de woordvoerder heeft het schot geen baat gehad en is de groep er alsnog vandoor gegaan. In de omgeving is nog enige tijd naar ze gezocht, maar ondertussen schaalt de politie in de omgeving af. Mogelijk volgen er later op de avond nog aanhoudingen.