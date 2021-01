N'tab naar het podium tijdens razendsnelle 500 meter en blijft aan kop in wereldbeker

HEERENVEEN - Dai Dai N'tab is zaterdagmiddag derde geworden op de 500 meter tijdens de wereldbekerwedstrijd in Thialf. De Amsterdammer reed naar een tijd van 34.58 seconden.

Daarmee was N'tab slechts elf honderdsten langzamer dan winnaar Pavel Kulizhnikov (34.47). Laurent Debreuil (34.52) werd tweede in de rit die werd gekenmerkt door de minieme verschillen. Het verschil tussen de nummer één en elf bedroeg slechts elf honderdsten van een seconde.

N'tab blijft door zijn derde plaats in Heerenveen aan de leiding in het wereldbekerklassement. Zondag volgt de tweede 500 meter in de World Cup.