Petitie tegen afsluiting Alkmaarseweg dendert voort: "Al meer dan 1.000 handtekeningen"

BEVERWIJK - Stop de Afsluiting Alkmaarseweg/Rijksstraatweg: zo heet de petitie die inmiddels al meer dan 1.000 keer is ondertekend. De gemeentebesturen Beverwijk en Heemskerk willen de drukke verbindingsweg afsluiten in de strijd tegen hardrijders en forenzen die er gretig gebruik van maken. Buurtbewoners verenigen zich uit vrees voor sluipverkeer. Ze eisen dat het plan teruggaat naar de tekentafel.

Buurtbewoner Almar Schouten, verbonden aan Platform Gedupeerden Afsluiting (PGA), baalt stevig van het optreden van de gemeenten. "Er was eind 2019 al een proef met een afsluiting. Daaruit bleek dat er zo'n dertig procent meer sluipverkeer bij ons door de straat kwam. En daar rijden ze natuurlijk ook veel te hard. Dus als je de weg hier op de Alkmaarseweg sluit, dan heb je ergens anders een probleem. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Is de veiligheid van mijn gezin, familie, vienden en buurtbewoners dan minder waard dan hier? Dit plan moet gewoon van tafel en dan moet er iets voor terugkomen waar iedereen zich in kan vinden. Wij, en ook de bewoners van de Alkmaarsweg / Rijksstraatweg."

De Alkmaarseweg / Rijksstraatweg staat bekend als een drukke verkeersader. Forenzen maken er gretig gebruik van en rijden er vaak te hard. Ook zie je er op de grens Beverwijk-Heemskerk dagelijks wel scholieren de weg doorkruisen naar hun bestemming op school of het aanpalende zwembad. Omwonenden, inclusief de protestgroepen, zijn het er over eens dat de weg veiliger kan. Alleen kiezen de gemeentebesturen Beverwijk en Heemskerk er in hun jongste plan voor om de weg volledig af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Dit tot grote ergernis van veel omwonenden, die vrezen straks in de koplampen te kijken van gefrustreerd sluipverkeer.

Tim van der Peijl is de petionaris. "Een hele grote groep mensen voelt zich gewoon niet gehoord", vertelt hij voor de camera van NH Nieuws. "Dat is de reden dat ik deze petitie ben begonnen. Dat we nu al meer dan 1.000 handtekening hebben verzameld is natuurlijk geweldig. Het leeft enorm."

De gemeente Beverwijk en Heemskerk werden door een extern bureau geadviseerd te kiezen voor een zogeheten knip in de weg.

Gaatze de Vries, wethouder in Heemskerk, stipt aan dat de gemeente zelf ook onderzoek heeft laten uitvoeren naar het draagvlak voor een afsluiting. "Het is fiftyfifty, een deel van de mensen is voor, en de andere helft is tegen", legt hij uit. "De auto's razen hier echt door de straat en dat moet gewoon veiliger. We hopen nu echt een knoop door te hakken en een einde te maken aan de discussie die al jaren duurt, want zo doorgaan is geen oplossing. Mensen moeten veilig kunnen oversteken. De forenzen kunnen over de daarvoor aangelegde Binnenduinrandweg."

Het exacte aantal ondertekenaars van de petitie staat zaterdagmiddag op 1.097. Ook zijn er zo'n tachtig mensen verenigd onder de vlag Platform Gedupeerden Afsluiting. "Er zijn twee groepen die hier grote moeite mee hebben", zegt Brigitte van den Berg, wethouder in Beverwijk. "Dat is het doorgaande verkeer, en daar zou ik tegen willen zeggen: ik snap dat het vervelend is, maar vraag jullie toch om te gaan rijden. Zodat er hier goed gewoond en gefietst kan worden, en kinderen normaal kunnen oversteken."

Toezegging

De andere groep gaat volgens Van den Berg om buurtbewoners die vrezen voor sluipverkeer. "Daar heb ik begrip voor, want dat lijkt me vervelend als er veel meer auto's door je straat komen. Ik wil me daarom inzetten om te proberen dat te gaan ontmoedigen. En voorts ook te monitoren."

De kwestie wordt donderdag 4 februari behandeld in een gezamenlijke raadscommissie van Beverwijk en Heemskerk.