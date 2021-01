Van Dirk Witte tot Jonna Fraser: expositie over Zaanse pophistorie

ZAANDAM - 120 jaar geschiedenis is op dit moment te zien in het gemeentehuis van Zaanstad. Het maakt muziekliefhebber en schrijver Rob Hendriks blij. Jaren heeft hij gewerkt aan zijn boek en deze komt nu tot leven bij zijn eigen expositie. Rob: "Zo spreekt het nog meer."

Als Rob voor de vitrine staat begint hij enthousiast te vertellen: "De foto is van 1961 en dit is zijn hesje." Hij doelt op de outfit van de Zaanse muzikant Ed Vermeulen, die samen met The Rollers in de jaren '60 met Indo Rock poppodia veroveren.



Rob kan uren praten over de geschiedenis van de Zaanse popmuziek. In november heeft hij daarom een boek uitgebracht: 'De Zaanse Pophistorie, 1960 - 2020'. Rob: "Het boek is voornamelijk tekst, dat is een bewuste keuze ook. Relatief weinig plaatjes, maar de plaatjes kan je nu hier zien." Emoties en herinneringen Daar zijn ze bij het stadsarchief blij mee. "Het is een stukje geschiedenis waar je heel moeilijk bijkomt", vertelt gemeentearchivaris Frans Hoving. Het is volgens Frans namelijk een gevoel van mensen. "Ik denk dat iedereen het heeft, als je muziek op de radio hoort van je jeugd, dan heb je opeens weer het gevoel. Het roept heel emoties en herinneringen op, dat is ongelooflijk belangrijk."

Expositie over Zaanse pophistorie

Het boek, en dus ook de tijdlijn van de tentoonstelling, eindigt vlak voor de coronacrisis. Rob: "Het is ook een nieuw begin straks." Hij gelooft dat de moeilijke periode nu voor creatieve parels gaat zorgen. "Mensen gaan altijd dromen van een betere wereld."



De expositie over de Zaanse Pophistorie is tot en met 9 april te zien in de publiekshal van het gemeentehuis.