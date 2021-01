Nadine Visser stelt EK-ticket veilig, Jip Vastenburg loopt PR op 3.000 meter

Visser snelde in Duitsland naar een tijd van 7,96 seconden. Daarmee moest de Nederlands recordhoudster alleen de Finse Nooralotta Neziri (7,92) en de Nigeriaanse Tobi Amusan (7,94) laten voorgaan.

De atlete uit Hoorn kwam vorige week pas terug van een trainingsstage in Zuid-Afrika. Ze won haar serie in Karlsruhe in 7,98 seconden. In de finele verbeterde de Europees kampioene van 2019 haar tijd, maar dat was niet genoeg voor de overwinning. Wel liet Visser oder de EK-limiet van 8,05 seconden. Dat evenement wordt begin maart in het Poolse Torun gehouden.

