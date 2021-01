Single van zanger Lesley Rosbach populair onder Aziatische linedancers: "Supergaaf!"

HAARLEM - "Supergaaf dat Aziatische mensen nu staan te dansen op mijn Nederlandstalige volksmuziek, dat had ik nooit verwacht", aldus de Haarlemse zanger Lesley Rosbach. Zijn single 'Kijkend in je ogen' is een aardig succes aan het worden binnen de internationale linedance-wereld. Dankzij de hulp van Amsterdammer Raymond Sarlemijn staan Koreanen, Indonesiërs en Chinezen nu allemaal op Youtube op zijn lied te dansen.

"Ik dacht 'man oh man, daar kan je lekker op dansen!", vertelt Raymond vanuit Noorwegen aan NH Nieuws. "Lesley heeft een goede stem en de beat is fantastisch. Toen heb ik er een paar danspasjes op gemaakt en zo is het uiteindelijk begonnen." Raymond, die als danser en dansdocent veel in Azië komt, nam de pasjes op op video en plaatste het instructiefilmpje vervolgens online onder de naam 'Looking in your eyes'.

Lesley bracht 'Kijkend in je ogen' al in de zomer van 2020 uit. "Gewoon een leuk nummer, waarin iedereen zich wel kan herkennen", vertelt de Haarlemmer. Helaas kon hij vanwege corona zijn single niet veel live zingen, maar op de momenten hij dat wel kon, deelde zijn vader Marcel de optredens wel eens via Facebook. En zo zag de in Noorwegen wonende Raymond Sarlemijn, veelvoudig wereldkampioen linedancen, Lesley live 'Kijkend in je ogen' zingen en raakte hij meteen enthousiast.

"In het 'modern linedancen' bestaan er dancecharts, zoals bijvoorbeeld de top 40 in Nederland. Daar halen dansinstructeurs altijd hun inspiratie vandaan voor hun lessen. Ik stuur de video's van mijn 'dansjes' daar ook altijd naartoe en hij kwam op nummer 2 te staan. Dat is onvoorstelbaar", vertelt Raymond. Dat betekende dus dat 'Looking in your Eyes' veel gebruikt zou gaan worden op dansscholen en dat gebeurde dan ook meteen.

Dankbaar

Vele Aziatische dansscholen plaatsten afgelopen maand filmpjes op Youtube om te laten zien hoe de leerlingen op Lesley zijn single linedancen. De Haarlemmer kan er met zijn hoofd niet bij. "Ik vind het wel een heel gek iets, want ze verstaan er natuurlijk helemaal niks van van wat ik zing. Maar ze staan allemaal lekker op de muziek te dansen, waar ook een beetje oosterse sfeer in zit." Lesley is erg blij dat Raymond zijn single heeft opgepikt. "Het is supergaaf, helemaal in deze tijden van corona. Ik ben er erg dankbaar voor."

