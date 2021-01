GGD Gooi en Vechtstreek neemt extra stappen om nieuw datalek te voorkomen

De GGD van de Gooi & Vechtstreek heeft extra maatregelen getroffen om mogelijke datalekken in de regio te voorkomen. Dat zegt René Stumpel, directeur publieke gezondheid van de regioafdeling, in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag . Eerder deze week bleek dat er een datalek bij de GGD is ontstaan waardoor de gegevens van miljoenen Nederlanders verhandeld werden.

De medewerkers van de regio zullen nog een keer gescreend worden en er zal scherper gekeken worden naar welke medewerkers bij welke gegevens kunnen komen. Op deze manier moet volgens Stumpel de beveiliging van beide coronasystemen opgevoerd worden.

"Dit is met de wijsheid van nu, maar sommige maatregelen hadden we zeker eerder kunnen nemen", geeft de directeur toe. "Het is ook werkendeweg dat we tegen dingen aanlopen."

Eén van de zaken die Stumpel noemt als het gaat om maatregelen die eerder genomen moesten worden is de Verklaring Omtrent Gedrag. Deze mocht zes weken na het starten van het personeel ingeleverd worden, waardoor kwaadwillenden al genoeg tijd hadden om gegevens te bemachtigen. "Dat zijn precies dingen die beter kunnen, beter moeten en die we beter gaan doen."

Regio's zonder zicht

Stumpel benadrukt wel dat de regioafdelingen, waaronder de Gooi & Vechtstreek, zelf geen zicht hebben of er gegevens van inwoners van de regio te koop aangeboden worden. "De politie is dat nu aan het onderzoeken, maar het is de vraag of we dat ooit zullen weten."

Luister het hele interview terug via deze link.