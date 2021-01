Burgemeester Broertjes blikt terug op eerste week avondklok: "Ik ben nog steeds tegen"

De Hilversumse burgemeester en voorzitter van de Veiligheidsregio Pieter Broertjes is nog steeds tegen de avondklok. Dat zegt hij in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag . Vorige week zaterdag ging de maatregel voor het eerst in. Hierna ontstonden verschillende rellen in Nederland. In Hilversum bleef de onrust en de schade beperkt.

Al vóór de invoering van de avondklok liet de burgemeester weten dat hij tegen de invoering van de avondklok was. Toch benadrukt hij dat dat de rellen niet zijn gelijk bewijzen. "Ik kan niet beredeneren dat het één met het ander te maken heeft, maar het is wel opvallend dat het een beetje als katalysator op mensen werkt."

De burgemeester is bang dat het niet meer zichtbaar is welke maatregelen welk effect op de besmettingen heeft. "Die avondklok blijft een hele drastisch inperking van de vrijheid van mensen. Dat moet je doen als je niets anders hebt."

Signalen

Dinsdag- en vrijdagavond kreeg de gemeente signalen dat er rellen zouden plaatsvinden in het centrum van Hilversum, waarna de politie en handhaving werd ingezet. De gemeente heeft hierna besloten een monitoringsteam in te zetten die online signalen van andere ongeregeldheden op moet sporen. "We hebben voortdurend aandacht voor wat er op sociale media gebeurt."

Vrijdagavond was Broertjes zelf aanwezig op het Stationsplein om met stationsbeveiliging te praten en jongeren aan te spreken. "Ik vraag dan wat ze hier komen doen en dan zeggen ze dat ze komen kijken en dat ze zich vervelen."

In gesprek met de ouders

Maar niet alleen online neemt de gemeente stappen. Ongeveer tachtig procent van de aanwezige jongeren op het Marktplein bleken bekenden van de politie. De gemeente gaat nu in gesprek met de de ouders van de jongeren. "We hebben ze gesignaleerd en gezien. Op basis van die feiten zijn we het gesprek aangegaan. Er moet wel een strafbaar feit gebeuren, anders kan je niets", legt Broertjes uit.

Luister het hele interview terug via deze link.