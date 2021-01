GGD-medewerkers teststraat Hilversum geschrokken, maar laten zich niet uit veld slaan

Camera's, honden en beveiliging die 24 uur per dag aanwezig is, moeten ervoor zorgen dat de zorgmedewerkers in Hilversum worden beveiligd. "Mensen zijn heel erg geschrokken, het is gewoon heel naar", vertelt Stumpel.

Geen ontslagen

Medewerkers van de straat zijn gisteren opgevangen en er is het hele weekend de gelegenheid om er verder over door te praten. Ondanks de de grote schrik is er niemand van de medewerkers die er nu de brui aan geeft. "Het zijn allemaal heel gedreven, enthousiaste mensen en dat is een reden te meer dat ik het heel naar vind dat ze dit is overkomen."

Ook de bezoekers die zich vandaag weer 'gewoon' kunnen laten testen, hebben geen goed woord over voor degene die gisteren de brandbare vloeistof met vuurwerk op het terrein achterliet. "Iedereen komt hier om te testen, om het verschil te maken en nu moet je bang zijn voor een aanslag? Zo help je elkaar echt verder als mensen," reageert een man geïrriteerd.

